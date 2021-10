Texas, la corte d’Appello (di New Orleans) ripristina la legge anti-aborto. Governo pronto al ricorso alla Corte suprema (Di sabato 9 ottobre 2021) La Corte d’Appello federale di New Orleans reintroduce in Texas la controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti nello Stato. Entrata in vigore il 1 settembre, la legge vieta l’aborto una volta rilevato il battito cardiaco dell’embrione, a circa sei settimane di gravidanza, cioè quando la maggior parte delle donne non sa ancora di essere incinta. La legge era stata temporaneamente bloccata mercoledì da un giudice federale del Texas, a seguito di un ricorso dell’amministrazione Biden. “Questa Corte non permetterà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un altro giorno”, aveva scritto il giudice nella sua decisione. Gli aborti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Lafederale di Newreintroduce inla controversache vieta la maggior parte degli aborti nello Stato. Entrata in vigore il 1 settembre, lavieta l’una volta rilevato il battito cardiaco dell’embrione, a circa sei settimane di gravidanza, cioè quando la maggior parte delle donne non sa ancora di essere incinta. Laera stata temporaneamente bloccata mercoledì da un giudice federale del, a seguito di undell’amministrazione Biden. “Questanon permetterà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un altro giorno”, aveva scritto il giudice nella sua decisione. Gli aborti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, Corte d'appello ripristina la legge anti-aborto in Texas #texas - amnestyitalia : #Usa #BuoneNotizie - La Corte degli appelli del Texas ha annullato la condanna a morte di Clinton Young, emessa nel… - Mimmo30273141 : RT @DSant65: #Usa, Corte d'appello ripristina legge #antiaborto in Texas - LiveAvanti : Check out this article: La corte d'appello degli Stati Uniti ripristina la legge 'abominio' sull'aborto in Texas -… - Silvie54451811 : @MarcoToth4 @siamozeta In effetti martedì 12 o poco più tardi, può decidere la 5th Court di New Orleans di mantener… -