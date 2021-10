Terza e ultima giornata del Festival di Torchiara 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCilento – Terzo appuntamento della settima edizione di Torchiara Story Festival che si trasferisce ad Ogliastro Cilento per chiudere l’intera rassegna: da quest’anno, infatti, l’ultimo giorno di manifestazione diventa itinerante nei paesi dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento per apprezzarne la bellezza dei centri storici. A partire dalle 18 di domani, domenica 10 ottobre, l’evento proseguirà nella sede della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, con i saluti della Presidente, Barbara Riccio de Stefano e del sindaco neoeletto Paolo Astone alla sua prima uscita pubblica. Presenze istituzionali di rilievo con Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, porteranno il loro contributo e i loro commenti a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCilento – Terzo appuntamento della settima edizione diStoryche si trasferisce ad Ogliastro Cilento per chiudere l’intera rassegna: da quest’anno, infatti, l’ultimo giorno di manifestazione diventa itinerante nei paesi dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento per apprezzarne la bellezza dei centri storici. A partire dalle 18 di domani, domenica 10 ottobre, l’evento proseguirà nella sede della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, con i saluti della Presidente, Barbara Riccio de Stefano e del sindaco neoeletto Paolo Astone alla sua prima uscita pubblica. Presenze istituzionali di rilievo con Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, porteranno il loro contributo e i loro commenti a ...

