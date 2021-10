Terza dose del vaccino anti-Covid: cosa prevede la circolare del ministero della Salute (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, il ministero della Salute ha diffuso la circolare che dà il via libera alla Terza dose del vaccino anti-Covid per tutti gli over 60 e per le persone maggiorenni con un’elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. La decisione è stata presa in seguito alle ultime indicazioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, ilha diffuso lache dà il via libera alladelper tutti gli over 60 e per le persone maggiorenni con un’elevata fragilità motivata da patologie concomito preesistenti. La decisione è stata presa in seguito alle ultime indicazioni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - fattoquotidiano : Vaccino, il ministero della Salute: “Via libera alla terza dose per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60” - Rob81434315 : @gervasoni1968 Fatto fuori perché si è espresso contro la terza dose - voltes48 : RT @OmegaSlayer: Comincio a vedere malcelati segni di insofferenza al sentir nominare la terza dose Bene, non ancora benissimo -