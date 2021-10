Terlizzi e Valenzano | interdittiva antimafia per due aziende Carabinieri

Advertising

NoiNotizie : Terlizzi e Valenzano (#Bari) : interdittiva antimafia per due aziende -

Ultime Notizie dalla rete : Terlizzi Valenzano

BariToday

... Molfetta; Monopoli; Noci; Noicattaro; Palo del Colle; Poggiorsini; Putignano; Rutigliano; Ruvo di Puglia; Sammichele di Bari; Santeramo in Colle;; Toritto; Triggiano; Turi;. La ...... Molfetta; Monopoli; Noci; Noicattaro; Palo del Colle; Poggiorsini; Putignano; Rutigliano; Ruvo di Puglia; Sammichele di Bari; Santeramo in Colle;; Toritto; Triggiano; Turi;. La ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a due interdittive antimafia a due aziende della provincia ...Bari - Torna La mela di AISM 1-2-3-4 Ottobre Un gesto di solidarietà per aiutare l’AISM a far sparire la malattia. 29/09/2021. Torna La mela di AISM 1-2-3-4 Ottobre Un gesto di ...