Tensioni a Roma tra polizia e manifestanti No Green Pass. Assaltati agenti fuori piazza del Popolo (Di sabato 9 ottobre 2021) È di questi minuti la notizia che alcuni agenti di polizia stanno fronteggiando diverse situazioni di Tensioni durante le manifestazioni del movimento dei No Green Pass a Roma. Dalle prime immagini che arrivano dalla Capitale si identifcano due fronti principali, uno all'inizio di via Veneto-Villa Borghese e l'altro a piazza del Popolo-ingresso via del Babbuino, dove tra polizia e manifestanti sono iniziati scontri. Altri punti di tensione sono stati segnalati verso piazzale Flaminio, dove è stato bloccato il traffico, mentre un corteo non autorizzato si sarebbe staccato dal principale.

DanieleDann1 : ?? #GreenPass, tafferugli e tensioni tra i manifestanti no vax e la polizia a #Roma. Dopo un lancio di oggetti contr… - TgrRai : Tafferugli e tensioni con la polizia durante la manifestazione dei #NoGreenPass in piazza del Popolo a Roma. Tensio… - FGoria : RT @LaStampa: Green Pass, tafferugli e tensioni tra i manifestanti no vax e la polizia a Roma - CorriereQ : Tafferugli e tensioni con polizia a sit-in No Pass a Roma - giovannitundo : Corteo No Green Pass a Roma. Tensioni con la Polizia. [Magari insieme ai lacrimogeni possono miscelare un po' di vaccino] -