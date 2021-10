Tennis Napoli Cup, Travaglia e Pellegrino volano in semifinale (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino, due italiani nelle semifinali della Tennis Napoli Cup by Arnone. Il Challenger Atp sui campi del Tennis Club Napoli si assicura un’altra giornata tutta azzurra, domani (sabato), dalle ore 14, impreziosita dalla diretta esclusiva di Sky Sport, sul canale 205 dedicato al Tennis. Travaglia, favorito numero 1 del torneo, vince il primo derby di giornata su Andrea Vavassori, sul campo centrale Carlo D’Avalos. E lo vince di un soffio, 7-6 (10-8) 7-5, annullando vari set point nel primo parziale, Stefano, questa settimana n.89 ma all’inizio dell’anno anche n.60 Atp, continua la sua serie positiva: 5 vittorie nel torneo conquistato a Sibiu, in Romania la scorsa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stefanoe Andrea, due italiani nelle semifinali dellaCup by Arnone. Il Challenger Atp sui campi delClubsi assicura un’altra giornata tutta azzurra, domani (sabato), dalle ore 14, impreziosita dalla diretta esclusiva di Sky Sport, sul canale 205 dedicato al, favorito numero 1 del torneo, vince il primo derby di giornata su Andrea Vavassori, sul campo centrale Carlo D’Avalos. E lo vince di un soffio, 7-6 (10-8) 7-5, annullando vari set point nel primo parziale, Stefano, questa settimana n.89 ma all’inizio dell’anno anche n.60 Atp, continua la sua serie positiva: 5 vittorie nel torneo conquistato a Sibiu, in Romania la scorsa ...

