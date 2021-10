Tennis and Friends, al Foro Italico torna in presenza l'evento che unisce sport e prevenzione (Di sabato 9 ottobre 2021) Le visite, che continueranno anche domani, possono essere prenotate attraverso il sito www.Tennisandfriens.it, oppure direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello sport. A testimoniare ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Le visite, che continueranno anche domani, possono essere prenotate attraverso il sito www.andfriens.it, oppure direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello. A testimoniare ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Oggi e domani al Foro Italico! C'è anche #RomaCares a Tennis and Friends! ???? - prelena_ : Ok quindi se ipoteticamente vanno domani in quel posto, Pier andrà oggi al Tennis and Friends? O non ci va proprio?… - fisritalia : I nostri atleti oggi sono allo Stadio dei Marmi a Roma per l’evento di “Tennis And Friends” ???? ?? Fateci un salto… - LeleRoma1976 : RT @OfficialASRoma: ?? Oggi e domani al Foro Italico! C'è anche #RomaCares a Tennis and Friends! ???? - Dondolino72 : RT @OfficialASRoma: ?? Oggi e domani al Foro Italico! C'è anche #RomaCares a Tennis and Friends! ???? -