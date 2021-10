Tebas: “La Serie A è l’unica lega che può raggiungere la Premier. Gli agenti? Sono un problema generale” (Di sabato 9 ottobre 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ospite del Festival di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le principali vicende del calcio internazionale, soffermandosi sulla questione degli agenti, sul tema ‘Mondiale ogni due anni’ e sulla Serie A. Di seguito le sue parole: “Gli agenti Sono un problema generale, anche se in Spagna non li metto neanche al quinto posto fra i problemi. La Spagna è il paese in cui si pagano di meno gli agenti e questo anche grazie alle nostre norme, perché nel tetto imposto Sono comprese anche le commissioni agli agenti. Oggi il calcio ha un problema di Governance: nel 2021, la FIFA vorrebbe cambiare i calendari mondiale, con i mondiali ogni 2 anni. Questo si ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Javier, presidente della Liga, ospite del Festival di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le principali vicende del calcio internazionale, soffermandosi sulla questione degli, sul tema ‘Mondiale ogni due anni’ e sullaA. Di seguito le sue parole: “Gliun, anche se in Spagna non li metto neanche al quinto posto fra i problemi. La Spagna è il paese in cui si pagano di meno glie questo anche grazie alle nostre norme, perché nel tetto impostocomprese anche le commissioni agli. Oggi il calcio ha undi Governance: nel 2021, la FIFA vorrebbe cambiare i calendari mondiale, con i mondiali ogni 2 anni. Questo si ...

Advertising

napolista : Il presidente della Liga al Festival dello Sport: “Non è colpa nostra se Messi non ha rinnovato. La Serie A è in pe… - iamnotaheroine : @_ThousandN Cairo è pappa e ciccia con Tebas da tempo, anni fa voleva pure inserirlo in serie A come amministratore… - TuttoMercatoWeb : Tebas: 'Juve, sicura di voler la Superlega dove Real e Barca guadagneranno sempre di più?' - TuttoMercatoWeb : Tebas: 'Agnelli non è convinto dalla SuperLega, come Laporta. Solo Florentino la vuole' -