Tangente all'assessore di Fratelli d'Italia? L'uomo della Meloni dice no a 50mila euro e denuncia: sinistri rossi d'imbarazzo (Di sabato 9 ottobre 2021) Hanno provato a corromperlo con una Tangente da 50mila euro per un evento musicale, ha lui ha detto no senza tentennamenti e ha denunciato tutto. Stiamo parlando di Manlio Messina, assessore regionale a turismo e spettacolo in Sicilia, nonché eletto in quota Fratelli d'Italia. Il Meloniano non ha avuto alcuna esitazione nel rifiutare la mazzetta e soprattutto è andato a denunciare, facendo sì che i mandanti e l'intermediaria venissero incastrati. Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, ma il sito locale Live Sicilia fa sapere che potrebbe trattarsi di un gruppo di peso dell'imprenditoria musicale e che i fatti risalgono ad aprile 2021. Allora un'intermediaria aveva contattato il capo segreteria tecnica di ...

