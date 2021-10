Talebani, nessuna cooperazione con gli Usa contro l'Isis - K (Di sabato 9 ottobre 2021) "Siamo in grado di affrontare Daesh (l'Isis) autonomamente". Lo ha detto il portavoce dei Talebani Suhail Shaheen in un'intervista diffusa dai media americani, escludendo una cooperazione con gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Siamo in grado di affrontare Daesh (l') autonomamente". Lo ha detto il portavoce deiSuhail Shaheen in un'intervista diffusa dai media americani, escludendo unacon gli ...

