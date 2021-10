Taiwan: sul nostro futuro decidono solo i 23 milioni di abitanti (Di sabato 9 ottobre 2021) Quello di decidere 'il futuro e lo sviluppo' di Taiwan è un diritto unicamente dei 23 milioni di abitanti dell'isola. E' questa la risposta del Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Quello di decidere 'ile lo sviluppo' diè un diritto unicamente dei 23didell'isola. E' questa la risposta del Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina all'...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan sul Taiwan: sul nostro futuro decidono solo i 23 milioni di abitanti Taiwan, ha ribadito la presidente Tsai Ing - wen, 'non cederà' e difenderà con forza sovranità e sicurezza nazionali sforzandosi di 'mantenere pace e stabilità'.

Caso Taiwan, Xi: "Questione interna, ma riunificazione ci sarà" Quella di Taiwan è 'una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne'. Così il presidente cinese, Xi Jinping, torna sul problema dopo le tensioni degli ultimi giorni, sottolineando che '...

Taiwan. La Cina insiste. Interviene Xi Jinping Le incursioni dei caccia di Pechino sui cieli di Taiwan della scorsa settimana hanno avuto un seguito. Ieri in occasione delle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911 il presidente Xi J ...

