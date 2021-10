Tadej Pogacar come Eddy Merckx: Grande Giro e 2 Monumento nella stessa stagione! Non succedeva dal 1973 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tadej Pogacar come Eddy Merckx. Dopo quasi mezzo secolo, un ciclista torna a vincere un Grande Giro e due Classiche Monumento nella stessa stagione. Il Cannibale ci era riuscito nel 1973 quando dominò Giro d’Italia (il quarto dei suoi cinque) e Vuelta di Spagna (l’unica della carriera), facendo festa anche a Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Lo sloveno ha compiuto l’impresa in questo strepitoso 2021, dove ha ruggito al Tour de France per la seconda volta consecutiva e ha messo il suo sigillo alla Liegi e al Giro di Lombardia. Dopo 48 anni abbiamo assistito a una vera magia degna dei migliori fuoriclasse del pedale. Ormai è lampante che questo talentuoso balcanico ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021). Dopo quasi mezzo secolo, un ciclista torna a vincere une due Classichestagione. Il Cannibale ci era riuscito nelquando dominòd’Italia (il quarto dei suoi cinque) e Vuelta di Spagna (l’unica della carriera), facendo festa anche a Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Lo sloveno ha compiuto l’impresa in questo strepitoso 2021, dove ha ruggito al Tour de France per la seconda volta consecutiva e ha messo il suo sigillo alla Liegi e aldi Lombardia. Dopo 48 anni abbiamo assistito a una vera magia degna dei migliori fuoriclasse del pedale. Ormai è lampante che questo talentuoso balcanico ...

Advertising

zanellidav : In Slovenia (2,1 mln di abitanti), a fine anni '90, nel giro di 5 mesi e a 22 km di distanza, sono venuti al mondo… - sportface2016 : #IlLombardia, gli highlights della vittoria di #Pogacar - stefanozana : RT @biciPRO1: Tadej Pogacar vince #IlLombardia 2021 battendo in volata un grandissimo @masnada_fausto!! ???? Applausi per l'italiano della @… - biciPRO1 : Tadej Pogacar vince #IlLombardia 2021 battendo in volata un grandissimo @masnada_fausto!! ???? Applausi per l'italia… - infoitsport : Tadej Pogacar: 'In salita mi sentivo bene, con Masnada non sapevo cosa fare. Stagione meravigliosa' -