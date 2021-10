Svizzera-Irlanda del Nord | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il teso pareggio senza reti dell’ultima volta che le due nazioni si sono incontrate, questa sera, sabato 9 ottobre, laospita i rivali dell’delnel Gruppo C di qualificazione alla Coppa del Mondo. Separati da un solo posto e tre punti in una sezione dominata dall’Italia, lo scontro allo Stade de Geneve potrebbe rivelarsi decisivo per stabilire chi prenderà un probabile posto nei playoff e rimarrà con unatà di raggiungere il Qatar. Il calcio di inizio didelè previsto alle 20:45. Prepartitadel: a che punto sono le due squadre?Il mese scorso, il portiere dell’del ...

... ore 18 (gruppo A) Svezia - Kosovo, ore 18 (gruppo B) Georgia - Grecia, ore 18 (gruppo B) Lituania - Bulgaria, ore 15 (gruppo C)del Nord, ore 20.45 (gruppo C) - In diretta tv su ...Tra di essi pure la. Un'intesa resa possibile, dopo anni di intensi negoziati, grazie all'adesione di, Estonia e Ungheria, che per lungo tempo si erano ...Prosegue oggi il programma delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 con ben 14 partite in programma che vedranno impegnati cinque giocatori del Torino. Alle 18,00 il primo a scendere in ...Su corrieredellosport.fun la sfida di Ginevra fa parte della schedina "Qualificazioni Mondiali" che assegna 300€ in buoni Amazon. Scopri come partecipare gratis.