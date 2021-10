“Svenivo e vomitavo” Bebe Vio | la campionessa lo rivela solo ora “Ho perso 10 kg | pensavo di non farcela”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)Vio a nudo. Senza perdere il sorriso, le parole della schermitrice italiana,olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico non possono passare inosservate. L’annuncio nasconde un motivo che però resta ancora un mistero. In una lunga ed intensa intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato di aver avuto paura di non. Una notizia già nota.Vio, infatti, era stata ricoverata rischiando l’amputazione, ma che ora si arricchisce di nuovi particolari. “Sapevo che il mio corpo per rimettersi in pieno ha bisogno di tempo e invece, appena ho iniziato a tirare di scherma, ho forzato. E ho tirato una botta così forte che mi è quasi uscito il gomito… Un infortunio serio. A un certo punto pareva tutto finito. Quel braccio mi era completamente morto. Mi hanno ...