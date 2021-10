Sulla scelta degli assessori, Beppe Sala non usi il bilancino politico (Di sabato 9 ottobre 2021) Ora tocca a Milano e Bologna. Poi, dopo il ballottaggio, toccherà a tutte le città che sono andate al voto: formare la giunta, il governo locale. Le persone che affiancheranno i sindaci, che potranno ampliare il suo successo o limitarlo se non addirittura metterlo in crisi. Due appaiono i criteri prevalenti che guidano queste scelte: il primo è quello della rappresentanza, e allora si portano in giunta i candidati consiglieri che hanno raccolto più preferenze e quelli delle varie liste di supporto, spesso ideate per raccogliere voti a strascico senza distinzioni qualificanti. Poi, la competenza, come secondo: reclutare dalla società quelle competenze che l’attività politica non produce dentro di sé e che il fare amministrativo richiede, soprattutto se si vogliono affrontare le nuove sfide e contenere le spinte degli interessi particolari (che non sono mai pochi). Il ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Ora tocca a Milano e Bologna. Poi, dopo il ballottaggio, toccherà a tutte le città che sono andate al voto: formare la giunta, il governo locale. Le persone che affiancheranno i sindaci, che potranno ampliare il suo successo o limitarlo se non addirittura metterlo in crisi. Due appaiono i criteri prevalenti che guidano queste scelte: il primo è quello della rappresentanza, e allora si portano in giunta i candidati consiglieri che hanno raccolto più preferenze e quelli delle varie liste di supporto, spesso ideate per raccogliere voti a strascico senza distinzioni qualificanti. Poi, la competenza, come secondo: reclutare dalla società quelle competenze che l’attività politica non produce dentro di sé e che il fare amministrativo richiede, soprattutto se si vogliono affrontare le nuove sfide e contenere le spinteinteressi particolari (che non sono mai pochi). Il ...

