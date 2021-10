Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco (Di sabato 9 ottobre 2021) La produzione di auto e commerciali leggeri del Gruppo Stellantis in Italia, al 30 settembre, supera del 14,2% la soglia, negativa, raggiunta nell’anno del covid ma il mix combinato... Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 ottobre 2021) La produzione di auto e commerciali leggeri del Gruppoin Italia, al 30 settembre, supera del 14,2% la soglia, negativa, raggiunta nell’anno del covid ma il mix combinato...

Advertising

TerrinoniL : Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco - PaoloBricco : RT @sole24ore: Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco - fisco24_info : Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco: La produzione di auto… - Toganitang : RT @sole24ore: Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco - CarloB30482104 : RT @sole24ore: Stellantis, la 500 elettrica sostiene Mirafiori ma sale il timore di chiusura per Grugliasco -