Stati Uniti, paraplegico tirato fuori dall’auto con la forza e buttato per terra dalla polizia – Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) «Potete chiamare la vera polizia per favore?». Urlava così Clifford Owensby, paraplegico, dopo essere stato tirato fuori con la forza dalla sua auto da parte della polizia e poi spinto sul marciapiede. Nbc News pubblica un video della bodycam in cui si vede la polizia dell’Ohio tirare fuori con la forza un uomo paraplegico dal suo veicolo e gettarlo per terra. Questo nonostante i suoi ripetuti appelli e il fatto che ripetesse di essere paraplegico e di non poter usare le gambe. Il video è stato condiviso con NBC News dal dipartimento di polizia di Dayton, è stato modificato e non è chiaro cosa sia successo prima o ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) «Potete chiamare la veraper favore?». Urlava così Clifford Owensby,, dopo essere statocon lasua auto da parte dellae poi spinto sul marciapiede. Nbc News pubblica undella bodycam in cui si vede ladell’Ohio tirarecon laun uomodal suo veicolo e gettarlo per. Questo nonostante i suoi ripetuti appelli e il fatto che ripetesse di esseree di non poter usare le gambe. Ilè stato condiviso con NBC News dal dipartimento didi Dayton, è stato modificato e non è chiaro cosa sia successo prima o ...

Advertising

ilpost : È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell’Afg… - Agenzia_Ansa : Covid: Il virologo Fauci ritiene i risultati della pillola Merck impressonanti. 'Gli Stati Uniti stanno voltando pa… - SkySportMotoGP : ?? IL TRIONFO DELLO SCERIFFO #MM93 ?? El Diablo e Pecco sul podio, ottimo Bestia Risultati ?… - GiovaQuez : Gli Stati Uniti inizieranno ad accettare tutti i vaccini anti Covid approvati dall'Oms per l'uso di emergenza #COVID19 - infoiteconomia : Stati Uniti: la senatrice pro-crypto Cynthia Lummis rivela di aver investito fino a 100.000$ in BTC -