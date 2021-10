Stasera in tv, oggi 9 ottobre 2021: Tu si que vales e Vice - L'uomo nell'ombra (Di sabato 9 ottobre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 9 ottobre 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 9 ottobre 2021 La programmazione della serata di sabato 9 ottobre 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda il film Stanlio & Ollio, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Tu si que vales. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Tv8 La Maschera Di Zorro. In alternativa, Italia 1 propone il film d'animazione Paddington 2, mentre Rai3 propone la prima tv Vice - L'uomo nell'ombra. Cosa guardare ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 ottobre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 9abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 9La programmazione della serata di sabato 9è ampia. Su Rai1 va in onda il film Stanlio & Ollio, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Tu si que. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Tv8 La Maschera Di Zorro. In alternativa, Italia 1 propone il film d'animazione Paddington 2, mentre Rai3 propone la prima tv- L'. Cosa guardare ...

Advertising

carlodesdorides : RT @andreariscassi: L’8 ottobre non è un giorno qualsiasi. Due anni fa oggi, Fra partiva per il suo giro intorno al mondo. Il suo ultimo vi… - ilnonnosimpson : RT @andreariscassi: L’8 ottobre non è un giorno qualsiasi. Due anni fa oggi, Fra partiva per il suo giro intorno al mondo. Il suo ultimo vi… - Adamo73Dario : RT @andreariscassi: L’8 ottobre non è un giorno qualsiasi. Due anni fa oggi, Fra partiva per il suo giro intorno al mondo. Il suo ultimo vi… - MErsettis : RT @AlexNemaz: #Buongiorno??#9ottobre Quando ti accorgi che oggi è il tuo compleanno??ma ti ricordano che è il 52esimo...??ma a te non import… - franz_house_vg : RT @StockCarLiveITA: Buongiorno a tutti! Stasera sul Roval sapremo i nomi dei 7 piloti che avanzeranno con Austin Cindric Il programma di… -