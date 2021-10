Stadio Roma, Centemero (Lega): “Soldi a Radio Padania? Prova che no finanziamento illecito” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Che i Soldi siano andati a Radio Padania è la dimostrazione che il finanziamento illecito non è mai esistito”. Giulio Centemero, deputato della Lega e tesoriere del partito di Matteo Salvini, commenta così, con l’AdnKronos, l’accusa che gli viene rivolta dalla Procura di Roma di autoriciclaggio, relativamente ai 250mila euro elargiti dal costruttore Luca Parnasi all’associazione ‘Più Voci’, rappresentata proprio dallo stesso Centemero, Soldi poi finiti nelle casse di Radio Padania. Come ho sempre detto – sottolinea ancora – nulla è andato nelle casse del partito. Finalmente se ne sono accorti, anche se sono tutte operazioni tracciate note da molto tempo”, conclude il dirigente di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) “Che isiano andati aè la dimostrazione che ilnon è mai esistito”. Giulio, deputato dellae tesoriere del partito di Matteo Salvini, commenta così, con l’AdnKronos, l’accusa che gli viene rivolta dalla Procura didi autoriciclaggio, relativamente ai 250mila euro elargiti dal costruttore Luca Parnasi all’associazione ‘Più Voci’, rappresentata proprio dallo stessopoi finiti nelle casse di. Come ho sempre detto – sottolinea ancora – nulla è andato nelle casse del partito. Finalmente se ne sono accorti, anche se sono tutte operazioni tracciate note da molto tempo”, conclude il dirigente di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Roma Leonardo Spinazzola: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli Non tutti forse sanno che Spinazzola è stato eletto miglior giocatore della partita inaugurale che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma e che è è finita 3 a 0 per l'Italia che ha sconfitto la ...

Sala annuncia la nuova giunta di Milano: metà donne e metà del Pd Italia Elezioni, la differenza tra Roma e Milano spiegata con gli eletti under 25 Il ruolo di Maran ... che si era scontrato con il sindaco sulla costruzione del nuovo stadio. ©

Roma, lo stadio nell'urna: Friedkin spera in Gualtieri la Repubblica Gianni Morandi a Pantelleria da Antonello Venditti. C’era anche Ficarra! Gianni Morandi ha raggiunto Antonello Venditti in occasione dell’ultimo concerto del suo tour, che è andato in scena ieri sera (venerdì 8 ottobre) a Pantelleria. Dopo il live, i due artisti hanno pass ...

Leonardo Spinazzola: chi è, età, carriera, Roma, stipendio, chi è la moglie, figli, infortunio, Verissimo Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 9 ottobre, gli ospiti saranno davvero t ...

