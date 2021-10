Sport, a Ercolano al via il challenger Atp 80 di tennis con 10 italiani (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono in tutto dieci i tennisti italiani già ammessi al tabellone della Vesuvio Cup, il challenger Atp 80 in programma da domani, domenica 10 ottobre, a domenica 17 ottobre sui campi in terra rossa dello Sporting Poseidon, il circolo di via Benedetto Cozzolino posto a metà strada tra Ercolano e Torre del Greco, nel Napoletano. Stilato oggi infatti il main draw del torneo, nel quale hanno trovato spazio sette italiani, ai quali vanno aggiunti i tre che hanno beneficiato di altrettante wild card. Il più accreditato è senza dubbio Marco Cecchinato, numero 83 del ranking mondiale e semifinalista al Roland Garros nel 2018, che si candida ad un torneo da protagonista. Altro nome importante è l’argentino Federico Coria, 62 al mondo e per la classifica Atp l’atleta più forte al via. Da tenere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono in tutto dieci itigià ammessi al tabellone della Vesuvio Cup, ilAtp 80 in programma da domani, domenica 10 ottobre, a domenica 17 ottobre sui campi in terra rossa delloing Poseidon, il circolo di via Benedetto Cozzolino posto a metà strada trae Torre del Greco, nel Napoletano. Stilato oggi infatti il main draw del torneo, nel quale hanno trovato spazio sette, ai quali vanno aggiunti i tre che hanno beneficiato di altrettante wild card. Il più accreditato è senza dubbio Marco Cecchinato, numero 83 del ranking mondiale e semifinalista al Roland Garros nel 2018, che si candida ad un torneo da protagonista. Altro nome importante è l’argentino Federico Coria, 62 al mondo e per la classifica Atp l’atleta più forte al via. Da tenere ...

Advertising

Torrechannelit : Ercolano-Sport, Buonajuto: “Comuni valutino disponibilità impianti a costi sostenibili per aiutare ripresa dell’att… - LaTorre1905 : #Tennis, allo #Sporting #Poseidon ingresso gratuito con il green pass per il torneo Atp 80 per ulteriori info clic… -