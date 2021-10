Spagna, nella maxi legge di bilancio da 196 miliardi di euro tante misure per i giovani: dai sussidi per l’affitto al buono cultura (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge di bilancio che prevede la spesa pubblica più alta della storia: oltre 196 miliardi di euro, di cui 27 provenienti dai fondi europei. Tra le proposte, un buono di 400 euro da spendere in cultura per i neodiciottenni e 250 euro al mese per aiutare alcuni giovani a pagare l’affitto. Il governo ha approvato il disegno di legge di bilancio più ambizioso della sua storia. In attesa del passaggio in Parlamento, il tetto di spesa pubblica per il 2022 è fissato a 196.142 miliardi di euro, 45 milioni in più dell’anno precedente, che aveva già stabilito un record. Merito anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno didiche prevede la spesa pubblica più alta della storia: oltre 196di, di cui 27 provenienti dai fondipei. Tra le proposte, undi 400da spendere inper i neodiciottenni e 250al mese per aiutare alcunia pagare. Il governo ha approvato il disegno didipiù ambizioso della sua storia. In attesa del passaggio in Parlamento, il tetto di spesa pubblica per il 2022 è fissato a 196.142di, 45 milioni in più dell’anno precedente, che aveva già stabilito un record. Merito anche ...

