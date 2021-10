Spagna, il bonus affitto da 250 euro per aiutare i giovani ad andare a vivere da soli (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver importato il modello del bonus cultura all’italiana, il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez continua a lavorare sulle tematiche giovanili. Il primo ministro in persona che ha proposto in questi giorni un altro bonus mensile di 250 euro ai giovani e alle giovani tra i 18 e i 35 anni. Lo scopo è quello di incentivarli a lasciare la casa dei genitori e pagare un affitto. Come funzionerebbe? Il bonus – bono joven – verrebbe erogato a chi ha meno di 35 anni, lavora e ha un reddito inferiore a 23.725 euro all’anno al massimo per due anni. La proposta si inserirebbe in una serie più strutturata di provvedimenti nell’ambito del mercato immobiliare, come auspicato dal resto del governo socialista. Tra le altre iniziative la ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver importato il modello delcultura all’italiana, il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez continua a lavorare sulle tematicheli. Il primo ministro in persona che ha proposto in questi giorni un altromensile di 250aie alletra i 18 e i 35 anni. Lo scopo è quello di incentivarli a lasciare la casa dei genitori e pagare un. Come funzionerebbe? Il– bono joven – verrebbe erogato a chi ha meno di 35 anni, lavora e ha un reddito inferiore a 23.725all’anno al massimo per due anni. La proposta si inserirebbe in una serie più strutturata di provvedimenti nell’ambito del mercato immobiliare, come auspicato dal resto del governo socialista. Tra le altre iniziative la ...

