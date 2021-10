Sorrentino | «Pogba | Theo e Lukaku grandi grazie alla Serie A»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Stefano, ex portiere, ha parlato della così diHernandez, diventatiA Intervenuto negli studi Mediaset per commentare la partita tra Belgio e Francia in Nations League, Stefanoha parlato delle prestazioni diHernandez,in Nazionale. Le parole dell’ex portiere. «? È unssimo giocatore e deve dire ringraziare laA, come lui ancheHernandez. Tutti e tre sono diventaticalciatori nel campionato italiano, che è quello più bello e più difficile». L'articolo ...

L'ex portiere di Chievo e Palermo così a Mediaset: 'Lukaku si è inventato un gran gol, giocando un primo tempo da ... come Theo Hernandez e Pogba, deve dire grazie al ...