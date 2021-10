(Di sabato 9 ottobre 2021)Bruganelli parla di tradimenti Ancora una voltaBruganelli si è confessata senza filtri. La nuova opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip recentemente ha rilasciato una nuova intervista. In Nel dettaglio, la collega di Adriana Volpe ha rivelato qualche dettaglio ineditosua suad’amore con il marito. “Ho L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Sonia Burganelli: “Sì ho tradito”. La confessione sulla storia con Paolo Bonolis - #Sonia #Burganelli: #tradito”. -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Burganelli

...non ci sta e replica alle accuse che Adriana le ha fatto su Oggi. ' Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura - ha dichiarato Adriana riferendosi a Magalli e alla- Sono ..."Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura - ha dichiarato Adriana riferendosi a Giancarlo Magalli e- Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di ...Sonia Bruganelli non risparmia Adriana Volpe dopo la sua ultima intervista. Alfonso Signorini apre il nuovo appuntamento del Gf Vip con ...Questa volta Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno davvero superato se stesse con dei look incredibili all'ottava puntata del GF Vip!