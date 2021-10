(Di sabato 9 ottobre 2021)hannoto (di nuovo) al Grande Fratello Vip ela colpa è da attribuire ad una frase che la conduttrice ha rilasciato al settimanale Oggi. Nel dettaglio, laha dichiarato: “Perché ho scritto Dio li fa poi li accoppia? Perché sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano“. Chiamata da Alfonso Signorini a dare un’opinione in merito,ha risposto: “Io ero a Parigi, quindi avevo altro a cui pensare. Avevo visto Manuel fare una cosa molto bella, quindi sinceramentestoria lascia il tempo che trova. Ti dico solo una cosa: il fatto che sono ...

StraNotizie : Sonia Bruganelli litiga con Adriana Volpe: “Questa volta hai esagerato, basta!” - BITCHYFit : Sonia Bruganelli litiga con Adriana Volpe: 'Questa volta hai esagerato, basta!' * - TheOnly1Special : Lo schifo del #GFvip quest'anno porta il nome di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli - milfland__ : Vorrei fare un tweet di apprezzamento per Sonia Bruganelli augurandovi la buonanotte?? #gfvip - oonthewildside : io di dinamiche e cose non ci ho capito un cazzo ma esco innamorata di sonia bruganelli a livelli PAUROSI -

GFVip,zittisce Adriana Volpe: 'Io finito qui torno al mio lavoro , tu chi lo sa'. L'ottava puntata di venerdì sera si apre ancora una volta sulla lite tra le due opinioniste a causa di una ......lapidaria 'Anche qualcos'altro viene a galla' 21.48 Signorini in studio parla dell'intervista che Adriana Volpe ha rilasciato questa settimana sempre in merito all'affair Magalli -...Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento andato in onda nella prima serata di venerdì 8 ottobre 2021 ...Nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tensione Volpe-Bruganelli. Amedeo Goria riceve la visita di Maria Teresa Ruta. Samy Youssef sconfitto al te ...