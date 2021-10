Soffrite di stress? Ecco l’alimentazione adeguato per combatterlo

Leggi su chenews

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lo, nella nostra quotidianità, ci affligge, è capace di condizionarci l’esistenza e nella peggiore delle ipotesi è in grado anche di stravolgerla. Alimenti,(AdobeStock)I nutrizionisti, sorretti da autorevoli pareri di medici e psicologi, sono convinti che il cibo può rivelarsi la prima scelta fondamentale per star bene. Una sala alimentazione, ma soprattutto l’essere in grado di trovare un perfetto equilibrio con il proprio corpo, ci consentono di abbattere ostacoli che condizionano in negativo sia la nostra mente che il nostro benessere fisico. Stare bene con se stessi non è un traguardo semplice da ottenere nella vita di tutti i giorni: occorrono carattere, forza di volontà, in certi casi contribuiscono anche le persone che stanno intorno a noi, e naturalmente l’ambiente familiare e quello lavorativo. Molte persone, ad esempio, ...