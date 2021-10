Slow Wine 2022: «La guida che ha rivoluzionato il mondo del vino» (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO – «Dopo l’edizione straordinaria del 2020 in cui abbiamo realizzato la nostra guida senza poter visitare le vigne e le cantine siamo tornati a una certa normalità, facendo però tesoro di quanto abbiamo imparato durante la pandemia. E così accanto al ritorno delle visite in azienda, realizzate grazie alla straordinaria rete di oltre 200 collaboratori sparsi in tutta Italia, e alle Chiocciole assegnate alle migliori cantine secondo Slow Food arriva la novità dei video: 485 contributi realizzati dagli stessi collaboratori su altrettante cantine, un terzo delle aziende recensite, accessibili direttamente dalla guida tramite QRCode, che consentono di vedere il produttore mentre lavora nella sua vigna, di ascoltarne le parole, di capire quale carattere ha trasmesso ai suoi vini». Lo raccontano Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO – «Dopo l’edizione straordinaria del 2020 in cui abbiamo realizzato la nostrasenza poter visitare le vigne e le cantine siamo tornati a una certa normalità, facendo però tesoro di quanto abbiamo imparato durante la pandemia. E così accanto al ritorno delle visite in azienda, realizzate grazie alla straordinaria rete di oltre 200 collaboratori sparsi in tutta Italia, e alle Chiocciole assegnate alle migliori cantine secondoFood arriva la novità dei video: 485 contributi realizzati dagli stessi collaboratori su altrettante cantine, un terzo delle aziende recensite, accessibili direttamente dallatramite QRCode, che consentono di vedere il produttore mentre lavora nella sua vigna, di ascoltarne le parole, di capire quale carattere ha trasmesso ai suoi vini». Lo raccontano Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni, ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A Mary Pop Upcycling che passione. Su Radio1 anche viaggi e curiosità e la guida Slow Wine - stralcidivite : RT @WineNewsIt: A #ElisabettaFagiuoli, @CerettoWinery e #FedericoStroppolatini i Premi Speciali della Guida #SlowWine 2021. Da presentazion… - WineNewsIt : A #ElisabettaFagiuoli, @CerettoWinery e #FedericoStroppolatini i Premi Speciali della Guida #SlowWine 2021. Da pres… - VanityFairIt : Esce la nuova edizione della guida di Slow Food che racconta come cambia il mondo del vino e dei vignaioli. Qui le… - CaputoItalo : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Trailer Slow Wine -