Sky Glass, ovvero le TV 4K che funzioneranno solo in streaming di Sky (Di sabato 9 ottobre 2021) C’era una volta Sky. E basta. Poi la voglia di espandersi: Sky Q senza parabola, la Wi-Fi considerata la numero uno nel rapporto qualità-prezzo. Ora Sky Group Limited (il nome per esteso proprio del noto acronimo) un conglomerato, leader in Europa nel settore delle telecomunicazioni, in Italia, Regno Unito (la sede è a Londra), Irlanda, Germania, Austria e Spagna, sbarca nel mondo dei tv. Sky sbarca nel mondo dei tv. Rivoluzionandoli (Irish Time)Sky, infatti, ha annunciato alcuni nuovi dispositivi in ??arrivo nei salotti britannici, incluso un gadget interattivo che nessuno ha visto arrivare. Chi si aspettava solo un nuovo set-top box che avrebbe rivaleggiato con il suo popolare servizio Q, è rimasto sorpreso. Nonostante le numerose voci, non c’era alcun segno di questo nuovo dispositivo alimentato da Internet con Sky che lanciava invece una smart TV ... Leggi su computermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) C’era una volta Sky. E basta. Poi la voglia di espandersi: Sky Q senza parabola, la Wi-Fi considerata la numero uno nel rapporto qualità-prezzo. Ora Sky Group Limited (il nome per esteso proprio del noto acronimo) un conglomerato, leader in Europa nel settore delle telecomunicazioni, in Italia, Regno Unito (la sede è a Londra), Irlanda, Germania, Austria e Spagna, sbarca nel mondo dei tv. Sky sbarca nel mondo dei tv. Rivoluzionandoli (Irish Time)Sky, infatti, ha annunciato alcuni nuovi dispositivi in ??arrivo nei salotti britannici, incluso un gadget interattivo che nessuno ha visto arrivare. Chi si aspettavaun nuovo set-top box che avrebbe rivaleggiato con il suo popolare servizio Q, è rimasto sorpreso. Nonostante le numerose voci, non c’era alcun segno di questo nuovo dispositivo alimentato da Internet con Sky che lanciava invece una smart TV ...

Advertising

icittadini : Sky lancia la sua smart tv: è Sky Glass (e non ha bisogno di parabola) - vlogs_sid : #OfficeBuilding #Building #HighRise #City #Urban #Town #Architecture #Street #Photo #Photography #Lookingup… - FMCROfficial : Sky lancia la sua smart tv: è Sky Glass (e non ha bisogno di parabola) @sole24ore - sole24ore : Sky lancia la sua smart tv: è Sky Glass (e non ha bisogno di parabola) - sole24ore : Sky lancia la sua smart tv: è Sky Glass (e non ha bisogno di parabola) -