Sissi | la serie evento presto in Italia con Mediaset Dominique Devenport nel ruolo che era di Romy Schneider

(Di sabato 9 ottobre 2021) Che le retifossero fortemente interessate alletelevisive non è un mistero e la notizia che arriva oggi sabato 9 ottobre non fa che confermare questa tendenza. Le reti capitanate da Pier Silvio Berlusconi si sono infatti aggiudicate i diritti per la trasmissione di unache ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera nota a tutti come. Lasarà presentata in anteprima mondiale nei prossimi giorni durante la kermesse di Cannes per una breve anteprima di quello che i telespettatori potrannogustarsi in televisione su: la nuovasulla vita dell’Imperatrice d’Austria arriverà su ...

Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova- evento '' che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d'Austria. Attesa in tutta Europa, laprodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film ...Per i telespettatori italiani a trasmettere in esclusiva la' sarà la rete ammiraglia di Mediaset. '' infatti andrà in onda prossimamente su Canale 5 in esclusiva assoluta.