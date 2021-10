Sinodo, mons.Castellucci: Chiesa italiana aperta anche a critiche (Di sabato 9 ottobre 2021) "Cosa può fare la Chiesa di più per essere vicina alle persone? Ti interessa la Chiesa? Cosa ti colpisce in positivo? In negativo?": sono le domande che la Chiesa italiana intende rivolgere ai fedeli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Cosa può fare ladi più per essere vicina alle persone? Ti interessa la? Cosa ti colpisce in positivo? In negativo?": sono le domande che laintende rivolgere ai fedeli, ...

