Sicilia | assessore al Turismo rifiuta una tangente da 50 mila euro e incastra l’intermediaria

(Di sabato 9 ottobre 2021) Palermo, 9 ott. (Adnkronos) – Unada 50per un evento musicale. Sarebbe stata la somma offerta da un intermediario all’regionaleno ale Spettacolo Manlio Messina (FdI) che, però, non solo hato la mazzetta ma ha denunciato tutto eto i mandanti e. Non si conoscono ancora i particolari raccontati dal sito di informazione ‘Live’, ma sembra che si tratti di un gruppo ‘di peso’ dell’imprenditoria musicale. I fatti risalgono all’aprile del 2021 quando un’intermediaria ha contattato il capo segreteria tecnica di Manlio Messina, fidatissimo della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Avrebbe proposto un progetto per un evento importante, ...

L'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina ha rifiutato una tangente da 50mila euro per un evento ...