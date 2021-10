Si è chiusa ad 1,2 milioni di firme la campagna per il referendum sull’eutanasia legale (Di sabato 9 ottobre 2021) Venerdì 8 ottobre le firme saranno depositate in Cassazione Dopo 10 anni di lotte e campagne di sensibilizzazione si è concluso il primo atto della vicenda sull’eutanasia legale in Italia. L’associazione Luca Coscioni, in un comunicato stampa del 5 ottobre, si mostra soddisfatta dei risultati: 1,2 milioni di firme raccolte, di cui 400.000 online. “Un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 9 ottobre 2021) Venerdì 8 ottobre lesaranno depositate in Cassazione Dopo 10 anni di lotte e campagne di sensibilizzazione si è concluso il primo atto della vicendain Italia. L’associazione Luca Coscioni, in un comunicato stampa del 5 ottobre, si mostra soddisfatta dei risultati: 1,2diraccolte, di cui 400.000 online. “Un L'articolo proviene da Consumatore.com.

