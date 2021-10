Si apre la Serie A dei campioni stranieri – 9 ottobre 1988 – VIDEO (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 9 ottobre 1988 prende il via una Serie A con la possibilità di schierare tre stranieri per squadra: arrivano campioni come Caniggia, Brehme e Rijkaard Nell’attuale campionato di Serie A vedere solamente tre stranieri per squadra sarebbe un grande traguardo per la Federazione e per il ct della Nazionale Roberto Mancini, che da tempo porta avanti la sua crociata per far giocare di più i giovani italiani. All’epoca però la notizia fu accolta quasi come una rivoluzione. Infatti dopo la disfatta del Mondiale inglese del 1966, quando Pak Doo-Ik e la sua Corea ci eliminarono nel girone, vennero chiuse le frontiere e in Italia potevano giocare solo calciatori italiani. Frontiere che poi vennero riaperte nel 1980, ma la vera svolta arrivò otto anni dopo, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 9prende il via unaA con la possibilità di schierare treper squadra: arrivanocome Caniggia, Brehme e Rijkaard Nell’attuale campionato diA vedere solamente treper squadra sarebbe un grande traguardo per la Federazione e per il ct della Nazionale Roberto Mancini, che da tempo porta avanti la sua crociata per far giocare di più i giovani italiani. All’epoca però la notizia fu accolta quasi come una rivoluzione. Infatti dopo la disfatta del Mondiale inglese del 1966, quando Pak Doo-Ik e la sua Corea ci eliminarono nel girone, vennero chiuse le frontiere e in Italia potevano giocare solo calciatori italiani. Frontiere che poi vennero riaperte nel 1980, ma la vera svolta arrivò otto anni dopo, ...

