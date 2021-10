Shannen Doherty e la foto per sensibilizzare contro il cancro (Di sabato 9 ottobre 2021) «Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? No, ma è veritiero». Inizia così il post con il quale Shannen Doherty condivide su Instagram un nuovo capitolo che rendiconta la sua lunga battaglia contro il cancro, mostrando uno scatto che la vede distesa sul letto, con la testa rasata e un fazzoletto sotto al naso per fermare il sangue. «La mia speranza è che, dopo aver condiviso anche questo, diventeremo più consapevoli e famigliari con l’aspetto del cancro» scrive? l’attrice, che ha sempre ammesso di voler continuare a lavorare nonostante la malattia. Shannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancro Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) «Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? No, ma è veritiero». Inizia così il post con il quale Shannen Doherty condivide su Instagram un nuovo capitolo che rendiconta la sua lunga battaglia contro il cancro, mostrando uno scatto che la vede distesa sul letto, con la testa rasata e un fazzoletto sotto al naso per fermare il sangue. «La mia speranza è che, dopo aver condiviso anche questo, diventeremo più consapevoli e famigliari con l’aspetto del cancro» scrive? l’attrice, che ha sempre ammesso di voler continuare a lavorare nonostante la malattia. Shannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancroShannen Doherty guerriera contro il cancro

Advertising

Corriere : Shannen Doherty, la chemio e la foto senza capelli: «Non è carino, ma è vero» - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Shannen Doherty, una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro #ShannenDoherty https://t.c… - infoitcultura : Shannen Doherty e la lotta contro il tumore, foto choc: «Mi sanguinava sempre il naso» - infoitcultura : Shannen Doherty, la foto choc dal letto per sensibilizzare contro il cancro - infoitcultura : Shannen Doherty, le foto choc per sensibilizzare contro il cancro -