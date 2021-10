Sfuma l' obiettivo del Napoli | il giocatore verso un club di Serie A

(Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilsembra ormai essersi defilato dalla pista che porta a Zakaria. Il classe '96 del Borussia Monchengladbach ha ormai rotto con iltedesco e sembra destinato a cambiare maglia. Zakaria RomaSu di lui c'è forte la Roma di Mourinho che si potrebbe assicurare il calciatore con una cifra che gira intorno ai 10 milioni di euro.to dunque per ilche in estate ha corteggiato a lungo ilsvizzero che sembra dunque destinato a vestire i colori giallorossi.

