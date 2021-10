Sesto Fiorentino | rave party al Cimitero Etrusco sventato dalle forze dell’ordine

Advertising

Questa notte l'inizio di un rave party è stato interrotto dall'intervento delle forze dell'ordine a Sesto Fiorentino, in via di Carmignanello. Il ritrovo stava iniziando nell'area di una necropoli etrusca dove sono intervenuti gli agenti della digos di Firenze, il commissariato di Sesto Fiorentino, la polizia. Gli agenti hanno identificato 27 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, per lo più provenienti da tutta la Toscana e alcuni anche di origine straniera; indossavano tutti un braccialetto fluorescente.