Serie Zerocalcare su Netflix, quando esce “Strappare lungo i bordi”: data di uscita, trama, trailer e anticipazioni (Di sabato 9 ottobre 2021) Si chiama Strappare lungo i bordi e, dopo quasi un anno di attesa dall’annuncio, arriva la data ufficiale della Serie tv scritta e diretta da Zerocalcare. La Serie d’animazione approderà su Netflix il 17 novembre 2021. I primi due episodi saranno presentati, in anteprima mondiale, alla Festa del Cinema di Roma lunedì 18 ottobre. Zerocalcare, in verità si chiama Michele Rech ed è un fumettista di fama internazionale, nato e cresciuto a Roma. Se in molti non lo conoscevano, durante il lockdown Zerocalcare ha conquistato l’Italia con piccole animazioni sulla pandemia: mandati in onda durante Propaganda Live. Strappare lungo i bordi di Zerocalcare: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Si chiamae, dopo quasi un anno di attesa dall’annuncio, arriva laufficiale dellatv scritta e diretta da. Lad’animazione approderà suil 17 novembre 2021. I primi due episodi saranno presentati, in anteprima mondiale, alla Festa del Cinema di Roma lunedì 18 ottobre., in verità si chiama Michele Rech ed è un fumettista di fama internazionale, nato e cresciuto a Roma. Se in molti non lo conoscevano, durante il lockdownha conquistato l’Italia con piccole animazioni sulla pandemia: mandati in onda durante Propaganda Live.di: ...

