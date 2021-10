Senza storia la prima per la Todis Salerno, Catanzaro al tappeto (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVittoria sul velluto per la Todis Salerno ’92 alla prima giornata di campionato. Tra le mura amiche del PalaSilvestri le granatine di coach Aldo Russo hanno liquidato la pratica Catanzaro Centro Basket con un perentorio 85-30. Subito in discesa la partita per le padrone di casa (starting five con Rizzati, De Mitri, Orchi, Valerio e Opacic) con l’inequivocabile primo parziale di 27-3 che mette già in ghiacciaia il successo, contro una squadra molto giovane come quella calabrese che ha pagato lo scotto dell’inesperienza. Ma Salerno ha giocato bene dal primo al quarantesimo minuto, mostrando grande affiatamento e grande applicazione delle idee dell’allenatore, al pronti-via. Rotazioni ampie, dentro anche le più giovani per tutta la gara. La fiducia di coach Russo è stata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVittoria sul velluto per la’92 allagiornata di campionato. Tra le mura amiche del PalaSilvestri le granatine di coach Aldo Russo hanno liquidato la praticaCentro Basket con un perentorio 85-30. Subito in discesa la partita per le padrone di casa (starting five con Rizzati, De Mitri, Orchi, Valerio e Opacic) con l’inequivocabile primo parziale di 27-3 che mette già in ghiacciaia il successo, contro una squadra molto giovane come quella calabrese che ha pagato lo scotto dell’inesperienza. Maha giocato bene dal primo al quarantesimo minuto, mostrando grande affiatamento e grande applicazione delle idee dell’allenatore, al pronti-via. Rotazioni ampie, dentro anche le più giovani per tutta la gara. La fiducia di coach Russo è stata ...

