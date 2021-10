Senhit | “Per me la musica è terapia”

(Di sabato 9 ottobre 2021)è un’artista a tutto tondo. La sua indole da performer, la grinta e l’autenticità che sfodera sul palco trasformano ogni esibizione in una festa carica di colori ed energia. San Marino l’ha scelta come rappresentante nella 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, dove ha duettato con il rapper Flo Rida facendo scalmanare pubblico e delegazioni presenti. Il 2 ottobre ti sei esibita a Madrid: com’è stato tornare alla dimensione live e incontrare i fan? “Bellissimo. Stupendo, sì. È stato veramente magico cantare davanti a un pubblico, benché limitato. È stato epico. Poi mi hanno fatto chiudere lo spettacolo e mi hanno chiesto anche il bis. Sono stata accolta davvero come una Freaky Queen. Bisognerebbe farlo tutti i giorni. Sono tornata da poco e ho ancora addosso l’adrenalina. Adesso c’è tempo per ricaricarsi e poi comincia l’attenzione anche ai ...

