"Sembra un film p***o", Francesca Cipriani scatenata al Gf Vip (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella puntata del Gf Vip 6 di venerdì 8 ottobre Francesca Cipriani ne ha combinato un'altra delle sue, scatenando l'ilarità del pubblico e della rete: ecco cosa è successo. (screenshot video)Francesca Cipriani continua a restare la protagonista indiscussa dei social sotto l'hashtag #gfvip. Se la settimana scorsa era diventato virale il video del suo incontro con il fidanzato Alessandro Rossi, nella puntata di venerdì 8 ottobre l'esuberante concorrente ha fatto una "scenetta" che probabilmente resterà negli annali della popolare trasmissione, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Anche questa volta Francesca Cipriani ha perso la testa a causa della sua dolce metà.

