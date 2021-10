Sede Tesla, si cambia: l’azienda trasloca in Texas (Di sabato 9 ottobre 2021) Tesla saluta la California e si trasferisce in Texas che, dunque, si appresta a diventare il motore principale dell’azienda statunitense. L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk durante l’incontro annuale degli azionisti. La Sede Tesla quindi si sposa ad Austin, dove si sta già lavorando alla produzione di Model Y e del nuovo Cybertruck. Ovviamente Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021)saluta la California e si trasferisce inche, dunque, si appresta a diventare il motore principale delstatunitense. L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk durante l’incontro annuale degli azionisti. Laquindi si sposa ad Austin, dove si sta già lavorando alla produzione di Model Y e del nuovo Cybertruck. Ovviamente

