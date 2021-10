Scuola: Giannelli (Presidi), ‘necessario piano controllo controsoffitti coordinato da Ministero’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Il crollo di alcuni pezzi di intonaco dell’Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini, in cui sono stati feriti due bambini di 11 anni, “è il proseguimento di eventi che da lungo tempo abbiamo denunciato. Abbiamo più volte ripetuto che è necessario un piano di supervisione e manutenzione dei controsoffitti, molto meno costoso di un piano edilizio in piena regola ma indispensabile per l’incolumità delle persone e degli studenti”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli proponendo un “coordinamento ministeriale degli interventi manutentivi che vengono effettuati dagli enti locali attraverso la creazione e gestione di una banca dati di tutte le aule in cui registrare la data dell’ultimo sopralluogo, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Il crollo di alcuni pezzi di intonaco dell’Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini, in cui sono stati feriti due bambini di 11 anni, “è il proseguimento di eventi che da lungo tempo abbiamo denunciato. Abbiamo più volte ripetuto che è necessario undi supervisione e manutenzione dei, molto meno costoso di unedilizio in piena regola ma indispensabile per l’incolumità delle persone e degli studenti”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionaleAntonelloproponendo un “coordinamento ministeriale degli interventi manutentivi che vengono effettuati dagli enti locali attraverso la creazione e gestione di una banca dati di tutte le aule in cui registrare la data dell’ultimo sopralluogo, ...

Advertising

ProDocente : Pnrr, Giannelli (ANP): “Forse è la volta buona per la scuola in cui si passa dalle parole ai fatti” - orizzontescuola : Pnrr, Giannelli (ANP): “Forse è la volta buona per la scuola in cui si passa dalle parole ai fatti” - ProDocente : Giannelli (ANP): “Interesse per le scienze sia stimolato dalla scuola primaria” - orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Interesse per le scienze sia stimolato dalla scuola primaria” -