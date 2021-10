Scontri al sit - in No Green pass di Roma Tra i manifestanti | il leader di Forza Nuova Castellino

Advertising

Verdoux11 : RT @nedesyo: Local team: Qualunque manifestazione inutile tipo gretini e femministe ---> sit in??flashmobb ??vista dall'alto?? Proteste x il g… - nedesyo : Local team: Qualunque manifestazione inutile tipo gretini e femministe ---> sit in??flashmobb ??vista dall'alto?? Prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri sit

Un gruppo di persone, dopo il- in a piazza del Popolo, ha deciso di dar vita a un corteo non autorizzato per proseguire nella protesta contro vaccini e Green Pass. Altri hanno provato a entrare ...E' degenerata cone tafferugli la manifestazione No Green pass a Roma . Circa 10mila persone si sono radunate a piazza del Popolo per quello che doveva essere un- in di protesta. I dimostranti, tra cui ...Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass a Roma. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le ...Circa diecimila partecipanti si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, in piazza a Roma per protestare contro il Green pass. I manifestanti, come avviene ormai d ...