Scontri al sit - in No Green pass di Roma, manifestanti verso Palazzo Chigi. La condanna di Draghi (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass a Roma. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell'ordine in piazza del Popolo, i ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell'ordine in piazza del Popolo, i ...

Advertising

Tg3web : Green pass, in 10 mila al sit in di Roma a Piazza del Popolo. Scontri con la polizia. I manifestanti cercano di rag… - FaiCislPuglia : Scontri al corteo No pass a Roma. Cgil attaccata, idranti sulla folla - Cronaca - ANSA - istalbertomagno : RT @Tg3web: Green pass, in 10 mila al sit in di Roma a Piazza del Popolo. Scontri con la polizia. I manifestanti cercano di raggiungere Pal… - borg_gio : Scontri al corteo No pass a Roma. Cgil occupata, idranti sulla folla - g_alo87 : RT @VonInWonderland: Hanno un solo e unico nome: FASCI DI MERDA, questo SIETE. Scontri al corteo No pass a Roma. Cgil attaccata, idranti s… -