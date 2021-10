Scontri al sit-in No Green pass di Roma | manifestanti verso Palazzo Chigi Cortei anche a Milano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No. Dopo un lancio di oggetti (soprattutto sedie) contro le forze dell’ordine in piazza del Popolo,...

... il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti delin No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori. La polizia ......Largo Chigi il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti delin No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori. ...18.30 - Tensioni e scontri anche a Milano dove è in corso una manifestazione no green pass non preavvisata alla questura. Diverse migliaia di manifestanti si ...Tensioni e scontri a Milano durante un corteo No Green pass non preavvisato alla Questura. Diverse migliaia di persone si sono ritrovati a piazza Fontana, dove era presente anche il leader di Italexit ...