Scontri al sit-in No Green pass di Roma Manifestanti a volto coperto verso Palazzo Chigi

Advertising

mummy53690440 : 18.20 A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere… - Verdoux11 : RT @nedesyo: Local team: Qualunque manifestazione inutile tipo gretini e femministe ---> sit in??flashmobb ??vista dall'alto?? Proteste x il g… - nedesyo : Local team: Qualunque manifestazione inutile tipo gretini e femministe ---> sit in??flashmobb ??vista dall'alto?? Prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri sit

Tensioni in piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione dei no Green Pass. "Assassini, assassini" urlano i partecipanti, circa diecimila. "Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella", si ...18.29 Roma,idranti contro dimostranti no Pass Idranti dai blindati della polizia sui manifestanti No Green pass diretti verso Palazzo Chigi, dopo il- in in piazza del Popolo econ le forze dell'ordine in molte zone del centro Gli ingressi delle sedi del Parlamento e del governo sono presidiati da camionette della polizia. Rinforzate ...Covid, Manifestazione non autorizzata a Roma, polizia carica a difesa di Palazzo Chigi. Vediamo cosa sta succendendo. Il sit-in di oggi dei no vax ...Stampa A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell’ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperde ...