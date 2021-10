Scontri al corteo no pass: 4 arresti, fermato il leader di Forza Nuova. La Cgil: «Resisteremo agli attacchi» (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Ore di tafferugli e Scontri con la polizia durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Quattro al momento le persone arrestate. Il leader di Forza Nuova L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Ore di tafferugli econ la polizia durante la manifestazione dei No Greenin piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Quattro al momento le persone arrestate. IldiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Roma, scontri al corteo no Green pass - assaltato blindato - ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - sole24ore : Green pass: scontri a Roma. Assalto alla Cgil, solidarietà di Mattarella e Draghi - pauligurize : RT @ElisaMarincol: Ma quando mai manifestanti a via Veneto vicino a blindatissima ambasciata Usa? Poi assalto fascista a ?@cgilnazionale? è… - infoitinterno : Corteo No Green pass, scontri con la polizia a Roma. Assaltata la sede della Cgil: le immagini -