Scontri a Roma al corteo no Green pass: l’assalto alla polizia respinto con idranti e lacrimogeni (video) (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma presidiata dai manifestanti no Green pass. Le proteste, che sono iniziate intorno alle 15, si svolgono a Piazza del Popolo e alla Bocca della Verità. A quella di piazza del Popolo si stima stiano partecipando circa 10.000 persone. Una folla agguerrita che ha ribadito con slogan e striscioni il suo aperto dissenso nei confronti della certificazione verde disposta dal governo. E che non ha evitato momenti di tensione tracimati in veri e propri Scontri nelle diverse zone in cui il corteo si è esteso. Scontri a Roma al corteo no Green pass Come quando, una fazione di manifestanti scesi in strada contro l’adozione del Green pass ha bloccato totalmente Ponte Regina ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021)presidiata dai manifestanti no. Le proteste, che sono iniziate intorno alle 15, si svolgono a Piazza del Popolo eBocca della Verità. A quella di piazza del Popolo si stima stiano partecipando circa 10.000 persone. Una folla agguerrita che ha ribadito con slogan e striscioni il suo aperto dissenso nei confronti della certificazione verde disposta dal governo. E che non ha evitato momenti di tensione tracimati in veri e proprinelle diverse zone in cui ilsi è esteso.alnoCome quando, una fazione di manifestanti scesi in strada contro l’adozione delha bloccato totalmente Ponte Regina ...

Advertising

repubblica : Green Pass, diecimila in piazza del Popolo. Scontri e cariche contro la polizia. Forza Nuova: 'Stasera ci prendiamo… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - gregomanni : Delinquenti criminali - bastet : RT @Italiantifa: Roma: scontri con la polizia e attacco squadrista alla @cgilnazionale Forza Nuova urla “Stasera ci prendiamo Roma!”. Poi… -