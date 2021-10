Sciopero nazionale dei taxi: venerdì 22 ottobre 2021 manifestazione a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ stato confermato lo Sciopero nazionale dei taxi per venerdì 22 ottobre 2021. Diversi sindacati di categoria hanno scelto di proclamare lo Sciopero in segno di protesta contro l’utilizzo delle autorizzazioni di noleggio con conducente. Secondo i tassisti e i loro sindacati, queste autorizzazioni sarebbero “illegali” e toglierebbero loro una grande fetta di clientela e lavoro. Sciopero di 24 ore dei taxi e manifestazione a Roma Lo Sciopero avrà la durata di 24 ore. Inizierà alle 0:00 e terminerà alle 23:59 di venerdì 22 ottobre. Proprio a fine giornata, si arriverà al culmine con una grande manifestazione a Roma. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ stato confermato lodeiper22. Diversi sindacati di categoria hanno scelto di proclamare loin segno di protesta contro l’utilizzo delle autorizzazioni di noleggio con conducente. Secondo i tassisti e i loro sindacati, queste autorizzazioni sarebbero “illegali” e toglierebbero loro una grande fetta di clientela e lavoro.di 24 ore deiLoavrà la durata di 24 ore. Inizierà alle 0:00 e terminerà alle 23:59 di22. Proprio a fine giornata, si arriverà al culmine con una grande. Il ...

