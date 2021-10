Schiaffo a Conte, il candidato grillino implora il centrodestra: “Votatemi. Non diamo la città al Pd” (Di sabato 9 ottobre 2021) Schiaffo a Conte e al suo inno di battaglia “Mai col centrodestra”. Glielo assesta in piena faccia Mariano Gennari, primo cittadino uscente del M5S a Cattolica, il quale, in vista del secondo turno, ha fatto un proclama con un post su Facebook. Ha invitato “gli elettori di tutta la coalizione di centrodestra” a votarlo, perché, scrive, “non possiamo ridare in mano il nostro comune nuovamente al Pd”. A Cattolica il candidato grillino se ne infischia di Conte In casa 5 Stelle tiene banco il nodo ballottaggi e Giuseppe Conte non ha ancora espresso una indicazione di voto chiara dai grandi ai picocli centri. La linea dell’ex premier in pratica è una nebulosa dove l’unica stella fissa è il no categorico ada appoggiare candidati di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021)e al suo inno di battaglia “Mai col”. Glielo assesta in piena faccia Mariano Gennari, primo cittadino uscente del M5S a Cattolica, il quale, in vista del secondo turno, ha fatto un proclama con un post su Facebook. Ha invitato “gli elettori di tutta la coalizione di” a votarlo, perché, scrive, “non possiamo ridare in mano il nostro comune nuovamente al Pd”. A Cattolica ilse ne infischia diIn casa 5 Stelle tiene banco il nodo ballottaggi e Giuseppenon ha ancora espresso una indicazione di voto chiara dai grandi ai picocli centri. La linea dell’ex premier in pratica è una nebulosa dove l’unica stella fissa è il no categorico ada appoggiare candidati di ...

